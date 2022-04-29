更多編輯台推薦新聞：
你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求
科技

你的電話號碼在網上？Google現在接受移除要求

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理
生活

報稅刷哪張信用卡划算？可分幾期零利率？銀行優惠3大關鍵整理

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

防疫整理包》快篩實名制上路 29日本土確診1萬1974例

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

股匯雙紅 新台幣小升4.5分收29.48元

2022/4/29 18:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北29日電）台股大漲172點，資金匯出力道減緩，加上出口商月底拋匯潮，新台幣今天同步走升，新台幣兌美元今天收盤29.48元，升4.5分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大到15.05億美元。

美股強力反彈，激勵台積電等權值股止跌反彈，加上航運股重聚人氣，台股今天終場上漲172.8點，終場收在16592.18點；不過4月累計重挫達1101點，跌幅6.22%。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超60.12億元。

外匯交易員表示，外資匯出力道減緩，加上月底出口商拋匯力道支撐新台幣走勢；新台幣兌美元今天開盤價為29.520元，最高29.430元、最低29.539元，終場收在29.48元，小升4.5分。

新台幣今天同步收週線，本週累計 貶值2.2角或0.75%，週線連6貶。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下週將召開利率決策會議，市場預期可能至少升2碼（1碼為0.25個百分點），新台幣恐仍陷整理格局，短期應該會再度貶破29.5元關卡。（編輯：張良知）1110429

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族