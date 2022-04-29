股匯雙紅 新台幣小升4.5分收29.48元
2022/4/29 18:53
（中央社記者蘇思云台北29日電）台股大漲172點，資金匯出力道減緩，加上出口商月底拋匯潮，新台幣今天同步走升，新台幣兌美元今天收盤29.48元，升4.5分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大到15.05億美元。
美股強力反彈，激勵台積電等權值股止跌反彈，加上航運股重聚人氣，台股今天終場上漲172.8點，終場收在16592.18點；不過4月累計重挫達1101點，跌幅6.22%。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超60.12億元。
外匯交易員表示，外資匯出力道減緩，加上月底出口商拋匯力道支撐新台幣走勢；新台幣兌美元今天開盤價為29.520元，最高29.430元、最低29.539元，終場收在29.48元，小升4.5分。
新台幣今天同步收週線，本週累計 貶值2.2角或0.75%，週線連6貶。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下週將召開利率決策會議，市場預期可能至少升2碼（1碼為0.25個百分點），新台幣恐仍陷整理格局，短期應該會再度貶破29.5元關卡。（編輯：張良知）1110429
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