與全球共構半導體生態鏈 經長：最有效生產模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北29日電）經濟部與美國在台協會（AIT）今天合辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美互補優勢，提升全球供應鏈韌性；經濟部長王美花強調，台灣與各國合作所形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」。

經濟部國際貿易局透過新聞稿表示，這場座談會是台美在去年底建立科技貿易暨投資合作架構（TTIC），承諾雙邊將在半導體、5G、電動車等領域展開交流之後，所舉辦的第一場半導體產業活動。

王美花開幕致詞表示，台灣在半導體擁有優質的人力、技術跟法規環境，對智慧財產權的保護非常健全，以專業分工發展出約400多家供應鏈廠商，完整的產業鏈也吸引美商美光、應用材料等半導體業者在台投資，以及微軟、英特爾等來台設立研發中心。

王美花指出，台灣與各國的合作形成的國際生態鏈，是「現今最有效的生產模式」；台灣希望成為全球半導體先進製造的中心，讓半導體生態系更健全，此目標有賴於台灣跟全球夥伴的擴大合作，也更能充分支援全球各國半導體的需求，形成全球緊密合作、互惠互利的產業經營模式。

王美花提到，今天與會的新思科技，是最早來台灣設立研發中心、創下國外半導體設計軟體來台灣投資的先例。英特格在去年12月也宣布加碼投資，台灣將會成為該公司最大的製造基地。正如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前所說，台灣在先進製程加工領先全球，是美國以及全球「不可或缺的夥伴」。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）指出，台灣在半導體設計、製造及封測的重要性與日俱增，台美雙方透過TTIC架構共同合作提升半導體供應鏈的韌性，將可帶動產業成長。（編輯：楊凱翔）1110429