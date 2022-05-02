北捷高捷下載速率中華電奪冠 上傳速率遠傳勝出

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（中央社記者蘇思云台北2日電）民眾日常外出已離不開手機，NCC量測2021年五大電信網速結果顯示，高鐵、台北捷運、高雄捷運網路下載速率都是中華電信最快，不過，上傳速率則由遠傳電信勝出。

國家通訊傳播委員會（NCC）最新公布五大電信業者2021年度行動寬頻網路量測結果報告，由財團法人電信技術中心（TTC）在去年6月至10月執行量測各業者4G網速情形。

分析2021年移動量測網速狀況，大眾運輸方面，高鐵、台鐵、台北捷運輕軌、桃園捷運、台中捷運及高雄捷運輕軌的4G平均下載速率介於38.69到211.39Mbps間，平均上傳速率則介於8.59到17.88Mbps間。

高鐵部分的下載速率，中華電信以45.85Mbps最高，其次為台灣大、遠傳、台灣之星與亞太電信，中華電信約為亞太電信的3.2倍；上傳速率遠傳以10.09Mbps最快，再來是台灣大、中華電信。

台北捷運部分，下載速率同樣也是中華電信以平均200.26Mbps最高，其次為遠傳、台灣大、台灣之星與亞太電信，最高、最低落差達7.6倍；上傳速率以遠傳平均20.29Mbps居冠，再來是台灣大，中華電信。

高雄捷運部分，把橘線、紅線、輕軌都納入計算來看，下載速率以中華電平均達169.21Mbps最高，依序為遠傳、台灣大、台灣之星與亞太電信；上傳速率各家相對接近，以遠傳平均19.12Mbps居冠，再來是中華電信、台灣大。

電信技術中心告訴中央社記者，在高鐵、台鐵、台北及高雄捷運的移動量測，會搭乘列車進行上網速率量測及語音撥話量測，不過，量測本身比較像是抽考，實務上可能會受到基地台分布狀況、測量時車廂人數多少等因素影響。

電信技術中心指出，手機終端設備支援載波聚合（CA）功能情形，也會影響網速體驗，如果使用的是愈新款的手機，除了具備更多CA功能外，因手機晶片處理效能較高，行動上網也會更順暢。

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此外，民眾上網時使用哪種應用服務也可能影響網速感受，像是YouTube網站，因為跟各家電信業者的連線頻寬不同，頻寬不夠大的業者，當使用人數逐漸增加時，就可能產生視訊品質降低或畫面卡住的狀況等。

NCC官員表示，疫情改變民眾網路使用習慣，遠距工作、學習成為新日常，在上傳速率改善部分，本來就不如下載速率改善容易，也會受到手機終端設備的影響，強調各家業者都很已努力建設基地台。（編輯：翟思嘉）1110502