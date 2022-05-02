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中國封城加美升息預期 亞股隨美股跌勢收黑

2022/5/2 19:56
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（中央社香港2日綜合外電報導）美股上週五於科技股領跌下重挫後，亞洲股市今天因多國逢假日休市交易清淡，終場多以下跌作收。各界預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週將升息，受到市場關注。

法新社報導，全球股市多月來受到多場危機構成的「完美風暴」（perfect storm）衝擊，包括中國封城、通膨飆升、聯準會計畫升息、油價高漲及烏克蘭戰爭。

各界目前聚焦本週聯準會政策會議，預計聯準會將一次升息兩碼，創2000年以來最大升幅，且在今年底前還將多次升息。

如今，一些分析師還預測，聯準會甚至可能在某個時間點宣布一口氣升息3碼，以對抗創下逾40年來新高的通膨。

但部分評論家警告，美國利率在升息後可能高達3%，且有些人士憂心，聯準會可能出手太重，導致美國經濟陷入衰退。

雪上加霜的是，中國因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖多個最大城市，數據顯示中國上月製造業活動減緩，創疫情爆發以來新低。

東京股市日經225指數下跌0.1%，收26818.53點，香港、上海和新加坡股市因為假期休市。

至於其他亞洲股市，首爾、孟買、馬尼拉、威靈頓及雪梨股市也收跌。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110502

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