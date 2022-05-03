台股迎五一連假後開盤 法人：走勢偏弱勢整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）擺脫4月最後一天重挫，美股四大指數走揚，台股今天迎接五一連假後開盤，法人指出，本週關鍵在美國聯準會縮減資產負債表規模幅度，台股走勢仍偏弱勢整理格局。

擺脫4月底重挫，美股四大指數收高，其中道瓊工業指數上揚84.29點或0.26%，以33061.50點作收，標準普爾指數漲升23.45點或0.57%，收在4155.38點。

科技股那斯達克指數大漲201.38點或1.63%，收12536.02點，費城半導體指數勁揚102.50點或3.51%，收3022.24點。

台股4月29日終場上漲172.8點，收在16592.18點，成交值新台幣2554.92億元。三大法人合計買超60.12億元，其中自營商賣超15.18億元，投信買超10.46億元，是連續13個交易日買超台股；外資及陸資買超64.84億元，終結連5日賣超台股。

根據統計，2月7日農曆春節後開紅盤以來，外資累計賣超台股達6808億元，今年前4月累計賣超達7184億元；相較之下，投信法人同期僅4天賣超台股，累計買超達1061億元，今年前4月買超累計達1241億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少4803口至730口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少6058口至5674口。

展望本週台股走勢，期貨法人指出，美國聯準會（Fed）鷹派升息強勢，5日凌晨公布利率會議記錄結果，市場已有心理準備預期升息2碼，關鍵在於縮減資產負債表規模幅度，本週台股走勢仍偏弱勢整理格局，

市場擔憂台股今天開盤將因美股4月最後一天重挫而「補跌」，金管會主委黃天牧5月2日強調，台股具韌性且基本面穩健，短期市場有波動，長期仍要回歸基本面表現。

台積電美國存託憑證（ADR）4月29日終場下跌2.4%，來到92.93美元，4月跌幅近10.9%，今天凌晨終場小漲0.89%，收在93.76美元。（編輯：楊蘭軒）1110503