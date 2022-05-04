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航運股強勢乘風破浪 台股盤中震盪整理

2022/5/4 10:48（5/4 11:39 更新）
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台股4日加權指數一度漲逾百點，衝破16600點關卡，但隨後漲勢收斂，盤中持續震盪整理。（中央社檔案照片）
台股4日加權指數一度漲逾百點，衝破16600點關卡，但隨後漲勢收斂，盤中持續震盪整理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北4日電）台股今天電子股、金融股齊翻紅，尤其航運類股表現強勢，類股指數漲幅近3%；加權指數一度漲逾百點，衝破16600點關卡，但隨後漲勢收斂，盤中持續震盪整理。

至10時45分左右，台股加權指數來到16556.3點，上漲57.4點，漲幅0.35%，成交值新台幣1078.08億元。電子股漲0.29%，金融股漲0.12%。

電子權值股方面，台積電、聯發科小漲，漲幅在1%左右。

航運類股今天扮演撐盤角色，長榮、陽明漲幅3%以上，萬海漲幅則超過2%。其中長榮昨天超車萬海股價後，今天股價持續居貨櫃三雄之首，穩坐航海王寶座。

獲利連16季成長的貨攬業者捷迅攻上漲停板，報77元。散裝航運族群受惠運價走揚，表現亮眼，漲幅都在3%以上，其中中航站上漲停板，報57.5元。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，市場對美國聯準會（Fed）升息已有準備，短線利空鈍化，近期電子類股紛紛釋出第1季財報，普遍表現不錯，且中國昆山啟動復工，讓電子類股有望持續反彈。

王兆立也提到，航運類股近期表現亮眼，但航運股為景氣循環股，當前雖持續震盪走高，不過提醒投資人要嚴格執行停損，操作時盡可能拉回不要追高。（編輯：楊蘭軒）1110504

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