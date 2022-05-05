倍微視訊晶片需求強 首季稅前獲利季增68%
2022/5/5 12:27
（中央社記者吳家豪台北5日電）半導體通路商倍微受惠於視訊晶片需求強勁，今年第1季稅前獲利季增68%。展望第2季，法人認為上海封控對倍微出貨影響不大，但美國升息可能衝擊終端市場消費景氣。
倍微產品線包括快閃記憶體、視訊編碼器、視訊縮放器及移動式儲存裝置等，客戶涵蓋資訊、通訊、消費性電子領域，今年第1季自結合併營收新台幣12.14億元，季增18%；稅前獲利5159萬元，季增68%；每股稅前盈餘0.72元。
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法人表示，倍微部分筆記型電腦客戶今年第1季需求較強勁，主要來自攝影機視訊晶片；香港受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，供貨較緊張，倍微多螢幕視訊轉換晶片的部分客戶提前於第1季拉貨。
法人指出，倍微主要從台灣和香港倉庫發貨，上海倉庫主要支援當地客戶，占總倉儲比例相當低，上海實施封控後已調配發貨倉，對營收影響不大，第2季需觀察美國升息對終端消費者採買電子產品的影響程度。（編輯：黃國倫）1110505
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