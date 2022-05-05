王品首季每股賺1.62元 兩岸營運兩樣情

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（中央社記者江明晏台北5日電）王品集團今天公布首季財報，每股稅後盈餘（EPS）1.62元，台灣事業群首季營收改寫歷史同期新高，淨利較去年同期大增3成，但中國自3月啟動封控，大陸事業群首季營收年減22.37%。

王品集團今天召開董事會，會中通過民國111年第1季財報，合併營收46.8億元，創歷史次高，受中國大陸疫情干擾，微幅年減0.8%。稅後淨利1.2億元，年減10.27%，每股稅後盈餘（EPS）1.62元，較前3季大幅回穩。

王品台灣事業群首季營收34.3億元，改寫歷史同期新高，年增10.35%，顯示疫情平穩、消費信心恢復，在春節、情人節、228連假多個節慶檔期帶動下，餐飲需求暢旺。中國自3月以來疫情多點爆發，深圳、昆山、北京、鄭州接連啟動封控管制，上海封城也超過一個月，受清零政策衝擊，王品大陸事業群首季營收12.5億元，年減22.37%。

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把握市場復甦時機，王品集團表示，在春節期間積極衝刺，除了內用圍爐外，旗下3大中餐品牌首度推外帶熱年菜服務，加上冷凍年菜業績挹注，帶動春節營收創高。王品集團首季也持續研發新品牌搶市。

雖受大陸疫情拖累，王品首季台灣營業淨利較去年同期大增3成，有效降低衝擊。雖然近期台灣疫情升溫，本土確診連續多日新增破萬，但第3劑疫苗施打率逐步攀升，預料疫情可以盡快受到控制；王品集團預估，第2季獲利將受到影響，但屬於短期干擾，台灣事業群會持續擴張市占率，大陸事業群以穩健經營為目標，盼下半年疫情受到控制後加速追趕業績。（編輯：趙蔚蘭）1110505