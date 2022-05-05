股債波動 金融三業首季獲利2614億年減近2成

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（中央社記者謝方娪台北5日電）股債市況不如去年，金融三業首季稅前淨利新台幣2614.06億元，較去年同期衰退17.7%。其中由保險業獲利1356億元奪冠，但獲利年減417億元，也是金融三業中衰退最劇烈者。

金管會今天公布金融三業獲利成績單，金融三業首季稅前淨利達2614.06億元，其中以保險業獲利1356億元奪冠，銀行業獲利1072億元居次，證券期貨投信業獲利186.06億元墊底。

不過若和去年同期相較，也以保險業獲利年減417億元，減幅最為劇烈，其次為證券期貨投信業獲利年減169.74億元，銀行業獲利則逆勢年增24.5億元。

銀行業包含本國銀行、外銀、陸銀、信合社、票券金融公司以及儲匯，銀行業首季稅前盈餘達1072億元、年增2.3%；其中因外銀持有美元資產評價淨收益增加，外銀稅前淨利年增32.5億元、增幅1.75倍最顯著。

證券期貨投信業首季稅前淨利186.06億元、年減47.7%。其中券商獲利138.08億元、年減55.33%；期貨業賺10.83億元、年減10.79%；投信業盈餘37.15億元、逆勢年增7.58%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，券商獲利衰退，主因首季加權股價指數下跌，券商自營部位從去年同期淨賺91億元，今年首季呈虧損20億元，另今年首季證券成交值較去年同期減少1.7兆元，連累券商經紀業務收入年減21億元。

期貨業獲利衰退，也因期貨經紀交易量比去年同期減少2%，期貨保證金收入較去年同期下滑所致。

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投信業獲利則逆勢年增2.6億元、增幅7.58%，高晶萍說，主因股價波動，部分投資人進行資產配置，從股票移轉至基金、ETF，因此投信資產管理規模相比去年同期增加3538億元、衝破5兆元水準，相對挹注手續費收入。

保險業首季稅前淨利1356億元、年減23.5%。其中壽險業獲利1288億元、年減25%，主因投資淨收益年減335億元，產險業首季獲利68億元、年增23.6%，則因承保淨利年增16億元所致。（編輯：潘羿菁）1110505