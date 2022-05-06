鴻海深圳觀瀾事業群招工 拚iPhone機構件

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海旗下工業富聯位於中國深圳和觀瀾廠區的iPEBG事業群，招募高階智慧型手機機構件組裝和檢驗員工，每月綜合收入上看人民幣7000元。根據資料，iPEBG事業群主要生產製造iPhone精密機構件。

中國本土疫情未緩，其中河南鄭州疫情仍在發展階段，鄭州規劃10日實現社會面清零，鴻海集團重申鄭州廠區採取閉環生產，營運正常。

儘管市場對手機終端需求是否受疫情影響而趨緩產生疑慮，不過鴻海集團位於深圳和觀瀾廠區，持續招募普通工和技術員。

根據微信公眾號，鴻海旗下工業富聯在深圳和觀瀾廠區的創新產品機構件事業群（iPEBG），5日貼出訊息，招募高階智慧型手機機構件組裝和檢驗工作的新進員工，每月綜合收入可到人民幣5000元至7000元。

訊息並強調內部推薦新政措施，員工可以內部推薦，推薦人獎金每人人民幣2000元，被推薦人和自我推薦獎金每人可到人民幣7480元。

iPEBG事業群說明，新進普通工晉升管道暢通，可從新員工一路晉升至組長、課長甚至部長，技術員可晉升至高級技工，也可透過機會免費讀大學和專科院校，或透過富士康大學、富士康工會等平台免費受訓。

根據資料，iPEBG事業群是工業富聯核心單位之一，從事高階蘋果（Apple）iPhone製造技術研發、以及自動化、機器人與智慧化解決方案；iPEBG事業群也在河南鄭州綜合保稅區設廠，也設計生產製造iPhone精密機構件，並布局智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。（編輯：楊凱翔）1110506