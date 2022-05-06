更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞奧會宣布杭州亞運延期
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海2/300

鴻海深圳觀瀾事業群招工 拚iPhone機構件

2022/5/6 11:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海旗下工業富聯位於中國深圳和觀瀾廠區的iPEBG事業群，招募高階智慧型手機機構件組裝和檢驗員工，每月綜合收入上看人民幣7000元。根據資料，iPEBG事業群主要生產製造iPhone精密機構件。

中國本土疫情未緩，其中河南鄭州疫情仍在發展階段，鄭州規劃10日實現社會面清零，鴻海集團重申鄭州廠區採取閉環生產，營運正常。

儘管市場對手機終端需求是否受疫情影響而趨緩產生疑慮，不過鴻海集團位於深圳和觀瀾廠區，持續招募普通工和技術員。

根據微信公眾號，鴻海旗下工業富聯在深圳和觀瀾廠區的創新產品機構件事業群（iPEBG），5日貼出訊息，招募高階智慧型手機機構件組裝和檢驗工作的新進員工，每月綜合收入可到人民幣5000元至7000元。

訊息並強調內部推薦新政措施，員工可以內部推薦，推薦人獎金每人人民幣2000元，被推薦人和自我推薦獎金每人可到人民幣7480元。

iPEBG事業群說明，新進普通工晉升管道暢通，可從新員工一路晉升至組長、課長甚至部長，技術員可晉升至高級技工，也可透過機會免費讀大學和專科院校，或透過富士康大學、富士康工會等平台免費受訓。

根據資料，iPEBG事業群是工業富聯核心單位之一，從事高階蘋果（Apple）iPhone製造技術研發、以及自動化、機器人與智慧化解決方案；iPEBG事業群也在河南鄭州綜合保稅區設廠，也設計生產製造iPhone精密機構件，並布局智慧製造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。（編輯：楊凱翔）1110506

延伸閱讀
鴻海iPhone中國產能受矚 外資：6成在鄭州可彈性調配鴻海深圳廠停工 小摩：對iPhone生產影響不大鴻海傳4月起印度廠製造iPhone 13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀