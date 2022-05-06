更多編輯台推薦新聞：
專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習
生活

中央社產學攜手東海政治系 合開實務課提供實習

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞奧會宣布杭州亞運延期
首頁 / 產經

友善職場環境 中華電設立職場互助教保服務中心

2022/5/6 11:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）友善職場環境，中華電信今天宣布，歷時一年多的規劃與籌備，全台第一家電信公司「職場互助教保服務中心」將於8月1日正式開學，讓員工和孩子「大手牽小手、上班上學去」。

中華電信今天發出新聞稿，在母親節前夕宣布，歷時一年多的規劃與籌備，全台第一家電信公司「職場互助教保服務中心」將於8月1日正式開學，完善且友善職場環境。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信以實際行動支持員工平衡工作與家庭生活，除了自今年起實施獨步全台的育嬰工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績外，此次，為響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策計畫」，率先同業設置「職場互助教保服務中心」，讓員工能兼顧家庭、安心工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電信表示，此次於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都設立9處16班職場互助教保服務中心，經由教育局召開甄選審議，選定經驗豐富的幼教團隊，並配合多元專長發展的幼教理念，規劃具有特色的教育課程，收托滿2足歲至6足歲的幼兒，對象以員工子女及孫子女為優先。

謝繼茂指出，中華電信也善用自身的產品和資通訊科技能力，於教保服務中心結合「千里眼」及「i寶貝智慧聲控服務」等軟、硬體資源。（編輯：翟思嘉）1110506

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族