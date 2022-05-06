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南科樹谷園區聯絡道7日開工 預計114年通車

2022/5/6 13:01
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（中央社記者蘇思云台北6日電）內政部營建署今天表示，南科樹谷園區聯絡道路工程，將在明天正式開工，預計114年完工通車，未來可有效改善台南市都會區北外環道路系統，紓解南科及樹谷園區聯外交通。

台南科學園區有光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業進駐，是南部科技重鎮。營建署今天發布新聞稿，為了因應南科周邊往來交通需求及提升用路人安全，營建署把「台南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程」納入104到111年生活圈道路交通系統建設計畫，總經費為新台幣12億元，中央補助約9.48億元，將在5月7日正式開工。

營建署指出，南科樹谷園區聯絡道路工程預計114年完工通車，未來可有效改善台南市都會區北外環道路系統，紓解周邊道路交通壅塞的情形。

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有關聯絡道路的範圍，營建署指出，北起樹谷大道與南134線路口，南向沿南135線跨越鹽水溪及大洲排水後，銜接至「台南都會區北外環道路第3期工程」樹谷匝道，聯絡道長度3.5公里與寬度30公尺，主要工項為道路、排水、橋梁、交通號誌及人行道等工程。

營建署表示，南科樹谷園區聯絡道完工通車後，可分攤台1線、國道8號及新港社大道車流，有助解決現有車流壅塞問題，改善園區周邊交通，使往來南科道路網絡更趨完整，同時促進南科特定區周邊整體發展。（編輯：楊凱翔）1110506

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