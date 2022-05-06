證交所：上市公司財務表現優異 投資人應保持理性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）台股今天大跌287.92點，台灣證券交易所對投資人信心喊話，強調上市公司近年來財務業務表現優異，建議投資大眾應理性分析相關情勢。

美股狂跌千點，台股今天跟著殺盤，早盤一度大跌逾380點，雖然尾盤跌幅收斂，但終場仍下跌287.92點，收在16408.2點，力守16400點整數關卡。

證交所透過新聞稿強調，會密切關注國際局勢對市場影響，倘若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

證交所指出，近期因美國聯準會（Fed）5月宣布升息2碼，並自6月開始縮表、俄烏戰事持續，油價居高不下，加深市場對通膨的疑慮等不利因素影響，大幅衝擊投資人信心，使得國際股市與台股近期波動劇烈。

證交所提醒投資人，國際情勢動盪，連帶造成台股短期震盪難免，投資大眾應保持理性，審慎評估經濟基本面。

另外，近期國內外各機構對於台灣經濟成長率持續樂觀，亞洲開發銀行（ADB）下修亞洲開發中國家國內生產毛額（GDP）成長預期，但逆勢調升台灣GDP展望至3.8%；中央銀行及行政院主計總處則分別預期4.03%及4.02%的GDP成長率。

台灣經濟研究院的最新預測，預估111年GDP成長率高達4.10%，並認為進出口與外銷訂單成長續強，民間投資依舊強勁。（編輯：趙蔚蘭）1110506