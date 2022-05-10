華航4月營收破百億元 貨運艙位維持高裝載率

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（中央社記者賴言曦台北10日電）華航今天公告4月營收為新台幣122.4億元，較去年同期增加13.66億元，增幅12.56%。華航表示，客運方面因各國邊境陸續鬆綁，運能逐漸恢復；貨運部分，出口需求強健，使艙位維持高裝載率。

華航今天透過新聞稿表示，客運收入為7.94億元，較去年同期增加1.65億元，增幅26.23%，較前月增加15.45%；貨運收入為107.44億元，較去年同期增加11.35億元，成長11.81%，較前月增加0.32%。

客運方面，華航表示，除中國大陸地區因封控措施限縮航班以外，各國旅遊邊境陸續鬆綁，運能逐漸恢復，4月東南亞及歐洲地區航班增加；雖旅運市場目前仍以剛性需求為主，但華航仍積極為後疫情時代準備。

華航也說明，華航長程航線5月中旬起美國洛杉磯增為每週4班，搭配安大略每週1班，往返加州大洛杉磯地區達每週5班；加拿大溫哥華則自5月起增為每週1班；6月起再新增紐約航線服務。

區域線部分，5月起桃園至胡志明市每週增加為5班，桃園至馬尼拉增加為每週6班，東京羽田則增加為每週2班，6月更增至4班。

貨運方面，華航表示，雖4月受油價上升影響，然運價仍保持高檔，提升整體貨運收入。

展望短期貨運市場概況，華航表示，美西碼頭工人談判情形未定、烏俄衝突變化及中國大陸封控後復產復工等不確定因素高，另也需關注國際油價走勢，華航將持續依市場脈動靈活調整策略，配合新增777F貨機投入營運，以新機優勢擴增運能，繼續強攻貨運市場。（編輯：趙蔚蘭）1110510