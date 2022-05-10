國銀首季放款中小企業逾千億元 目標達成率逾3成
2022/5/10 22:01
（中央社記者謝方娪台北10日電）金管會今天公布，國銀首季放款中小企業達新台幣1085.45億元，今年預期目標達成率已達31.01%；新增放款前5大銀行皆破百億元水準，其中有4家為民營銀行。
金管會統計，截至今年3月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆7972億元，3月單月新增放款394.3億元，前3月新增放款1085.45億元。
金管會銀行局副局長林志吉表示，今年國銀放款中小企業預期成長目標為3500億元，截至今年3月底，目標達成率已達31.01%。
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今年首季對中小企業放款最積極的5大業者，依序為台新銀新增放款170億元、玉山銀137.8億元、永豐銀125.6億元、匯豐銀119.4億元、華銀112.9億元，新增放款金額皆破百億元。
金管會也公布，截至今年3月底為止，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額達67.86%，占民營企業放款餘額達70.56%，分別月增0.03和0.27個百分點；另中小企業放款平均逾放比為0.26%，與2月底持平。（編輯：趙蔚蘭）1110510
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