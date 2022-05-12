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4月房地合一稅創歷史次高 台中連9月蟬聯稅收王

2022/5/12 15:48
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（中央社記者賴言曦台北12日電）據財政部資料統計，台中市4月房地合一稅達新台幣6.4億元，年增137%，為連9個月稅收王。房仲指出，顯示當地短期交易行為仍活絡，且重劃區地價、房價走揚，帶動稅收增加。

財政部統計資料庫最新資料顯示，個人房地合一稅收4月共31.6億元，年增120%，創歷史單月次高。

六都及新竹縣市方面，除台中市為六都稅收最高區域外，新竹市則是位居六都稅收增幅之冠，達1.7億元，年增516%。

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其餘地區為新北市4.3億元，年增213%；台北市3.3億元，年增104%；桃園市3.4億元，年增21%；台南市2.8億元，年增110%；高雄市4.6億元，年增157%；新竹縣1.2億元，年增173%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，過去一年不少都會區房價漲幅超過10%，加上許多區域的房價寫下歷史新高，促使多屋族出售閒置的不動產，且預售案也納入房地合一2.0課稅範圍，帶動房地合一稅收大幅增加。（編輯：趙蔚蘭）1110512

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