台股跌深反彈 投顧：盼補量站回5日線

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（中央社記者江明晏台北13日電）台股今天反彈漲逾215點，台積電守住500元大關、高價股開始表態，投顧表示，盼下週台股能夠補量，並站回5日均線15913點，中小型股雖有望落底，須留意第2季基本面狀況。

台股今天開高走高，電子，航運股衝鋒，終場指數大漲215.86點，收在15832.54點，漲幅1.38%，成交金額2250.45億元，本週指數仍下跌575.66點，週線連3黑。

權值股今天普遍走揚，晶圓代工廠台積電回神反彈，終場上漲6元，收511元，漲幅1.19%。台股「8千金」高價股也吹起反攻號角，股王信驊上漲3.48%，收2525元；旭隼、AES-KY分攻漲停，收在1325元、1095元。

代表中小型股的櫃買OTC指數上漲4.24點，收192.28點，漲幅2.25%，率先集中市場站回5日均線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天走跌深反彈格局，量能僅略為增溫，顯示追價買盤還是偏保守，由於指數沒有站回5日均線15900點附近的反壓區，仍要提防指數回檔。

展望後續，簡伯儀表示，市場持續消化美國聯邦準備理事會（Fed）的升息利空，陰霾並未一掃而除，美股的震盪還是很大，由於目前指數位階來到低檔，市場展開反攻態勢。

分析師表示，台股今天初步止跌回升訊號顯現，建議繼續觀察下週一走勢，看能否持續站穩今天高點，才有機會正式展開反彈行情；由於台積電權重大，向來是外資法人調節持股的重要指標，在風險降低的情況下，台積電自然回補上漲，帶動指數反彈；櫃買指數今天率先站回5日線，意味中小型電子股可望落底，後續也得留意第2季電子產業展望，若需求轉弱，疲弱的業績將會再度拖累股價。（編輯：張均懋）1110513