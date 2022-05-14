因應淨零碳排目標 曾文生：開放電力市場供民間參與

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（中央社記者曾智怡台北14日電）經濟部次長曾文生今天表示，隨著未來再生能源大幅提升，開放電力市場勢在必行，預期至2040年，台電本身發電占比就會低於市場一半；他強調，民間參與能源部門轉型，是台灣達成2050淨零碳排目標一大助力。

曾文生今天出席亞太社會創新高峰會「公私協力邁向有感且有效的淨零目標」線上論壇，分享達到淨零碳排目標過程，公私協力可著墨面向。

曾文生指出，首先是社會減碳相關知識、資訊飽和度的提升。要成為合格地球公民，對環境負責任，就需掌握人均排碳量，例如台灣人均碳排約12噸，反觀世界平均值約4噸，是台灣4成左右；或者，現在台灣家庭多擁有私家車，汽車平均行駛1公里排碳量是0.2公斤。社會對這些基本數字若能有更清楚的認知，將有助於達成淨零目標。

其次是開放電力市場，讓民間參與能源部門轉型。身兼台電代理董事長的曾文生說，從國發會公布的2050淨零碳排能源結構可發現，因再生能源須達到60、70%，可見台灣未來電力市場發電端會非常多元。

他樂觀認為，約莫2035、2040年時，台電本身發電市場占比就可能低於一半，代表會有更多民間電能企業加入；換言之，台灣電力市場在能源轉型驅使下，將開創出新模式。

曾文生強調，正因民間電能企業加入，台電如何讓電網越趨公共化非常重要，政府角色就是「把規格打開」，讓民間電力能進入系統運轉，過程中的技術與數字勾稽都是重要工作，透過建立新秩序讓民間力量一起引領減碳工作，「這是非常大的動能」。

曾文生指出，從過去到現在，台灣電力部門由國家主導，民間參與能源生產開發相對較少，能源市場也掌握在政府手上；面對近期國際能源價格大漲，政府有一定壓力，若未來能更加開放，讓更多企業參與能源創造，將增加落實綠色成長可能性。

面對台灣正式進入減碳時代，曾文生說，產業參與很關鍵，除技術創新課題，也要讓企業了解他們有多少排碳，因此後續碳盤查相關人才培養會是重要發展方向，如此才能為民間參與減碳工作，提供更多人才、資源後盾。

曾文生強調，私部門有效參與能源部門轉型，對台灣達成2050淨零碳排目標「非常有幫助」，於此同時，社會對於減碳工作的基礎認知與水準的提高也很重要。（編輯：趙蔚蘭）1110514