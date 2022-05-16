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金融航運翻黑拖累反彈氣勢 台股收漲68.5點

2022/5/16 14:18（5/16 14:35 更新）
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台股16日終場收在15901.04點，上漲68.5點，站回15900點整數關卡，成交值新台幣2389.66億元。（中央社檔案照片）
台股16日終場收在15901.04點，上漲68.5點，站回15900點整數關卡，成交值新台幣2389.66億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北16日電）受到美股上週五勁揚激勵，台股今天延續反彈行情，由電子股領漲，指數盤中一度衝上16032.85點、勁揚超過200點，但盤中賣單出籠，金融及航運族群轉弱，大盤漲幅急速收斂，終場收在15901.04點，上漲68.5點，站回15900點整數關卡，成交值新台幣2389.66億元。

電子類股今天上漲0.91%，成交比重約54%；非金電族群多數走低，金融股跌0.6%，鋼鐵股跌0.07%，航運股下挫2.44%。

電子權值股台積電以520元作收，上漲1.76%；聯電收在49.45元，上漲1.23%；鴻海小漲0.48%，收104.5元；大立光翻黑下跌1.55%，收1590元。

外電報導，近期部分航線的即期運價已掉到合約價以下，下半年運價不樂觀，今天貨櫃三雄全數拉回，長榮、陽明、萬海分別下跌4.18%、3.64%、3.58%，收在137.5元、119元、148元，失守短期均線。

金融股富邦金跌1.73%，收在62.40元；國泰金跌2.03%，收53.2元。

法人表示，台股外在變數持續且中期整理尚未結束，在美股上漲情況下，台股季線負乖離過大，中小型股有望領軍反彈。（編輯：楊凱翔）1110516

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