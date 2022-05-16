三能受累原料上漲首季獲利減 每股稅後賺0.39元

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（中央社記者潘智義台北16日電）烘焙器具廠三能集團今天公布第1季財報，合併營收新台幣4.27億元，年減4.31%，第1季淨利歸屬母公司2384.7萬元，年減43%，每股稅後盈餘0.39元，主因原物料成本持續上升。

三能-KY（三能集團）透過新聞稿指出，除持續管控原物料成本外，已於今年第1季調漲部分產品價格，合理反映原物料成本。

三能表示，重要子公司無錫三能，向當地政府申請的3年期高新企業優惠稅率措施於2021年截止，新一期的高新企業優惠正在申請中，在取得新一期高新企業資格前2022年先以25%提列所得稅費用，若今年度可取得新一期高新企業優惠，則可回推優惠稅率15%，並自2022年度起開始適用。

三能集團說明，3月董事會已決議發放現金股利每股3元，預計股東會通過後訂定基準日發放，以5月16日收盤價45.75元計算殖利率達6.55%。

另外，三能表示，在2022年台北國際烘焙展展示減塑商品與抗菌商品，利用木屑粉、牡蠣殼粉及咖啡渣等再生材料添加於塑膠製品中，可降低30%至50%塑膠材料的使用，大幅降低塑膠材質的耗用。（編輯：趙蔚蘭）1110516