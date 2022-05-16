更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
已打3劑仍想居隔3+4天 確診個案回報不勾選完成追加劑即可
首頁 / 證券

三能受累原料上漲首季獲利減 每股稅後賺0.39元

2022/5/16 21:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）烘焙器具廠三能集團今天公布第1季財報，合併營收新台幣4.27億元，年減4.31%，第1季淨利歸屬母公司2384.7萬元，年減43%，每股稅後盈餘0.39元，主因原物料成本持續上升。

三能-KY（三能集團）透過新聞稿指出，除持續管控原物料成本外，已於今年第1季調漲部分產品價格，合理反映原物料成本。

三能表示，重要子公司無錫三能，向當地政府申請的3年期高新企業優惠稅率措施於2021年截止，新一期的高新企業優惠正在申請中，在取得新一期高新企業資格前2022年先以25%提列所得稅費用，若今年度可取得新一期高新企業優惠，則可回推優惠稅率15%，並自2022年度起開始適用。

三能集團說明，3月董事會已決議發放現金股利每股3元，預計股東會通過後訂定基準日發放，以5月16日收盤價45.75元計算殖利率達6.55%。

另外，三能表示，在2022年台北國際烘焙展展示減塑商品與抗菌商品，利用木屑粉、牡蠣殼粉及咖啡渣等再生材料添加於塑膠製品中，可降低30%至50%塑膠材料的使用，大幅降低塑膠材質的耗用。（編輯：趙蔚蘭）1110516

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族