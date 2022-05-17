台股重回萬六外資持續小賣 投信終止連23買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股今天價漲量縮，指數收在16056點，重回萬六關卡，外資雖然持續站在賣方，但賣超金額縮至8.58億元，賣超集中在金融、航運，連10天買超聯電；投信則是終止連23買，轉為賣超3.49億元。

台股在汽車及電子類股領軍下，加權股價指數終場上漲155.05點、漲幅0.98%、收在16056.09點，金融、航運及鋼鐵相對弱勢，成交值萎縮至新台幣2067.92億元。

今天三大法人合計買超2.21億元，其中自營商買盤最積極，買超14.28億元，外資及陸資賣超8.58億元，投信賣超3.49億元，為連23買後首度轉為賣超。

觀察外資賣超前10名個股，群創為賣超第1名，昨天才大買3.1萬張，今天馬上轉賣1.7萬張，但買超友達3028張；除了群創外，玉山金、中鋼、新光金、富邦金分居賣超2至5名；另外陽明、長榮航及華航均在外資賣超前10之列。

外資買超部分，今天持續買超聯電，買超張數1.5萬張，已是連3天居買超冠軍，同時已是連10買，外資總計10天來買超聯電13.3萬張，除了聯電外，也買力積電6715張及台積電1627張，力積電連4買，台積電連2買。

聯電同樣也是投信買超第1名，買進4837張，日月光投控、元晶、文曄、光罩等都在投信買超前5名之列。中信金、華航、中鋼、長榮航及中鴻則為賣超前5名。（編輯：趙蔚蘭）1110517