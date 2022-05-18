金管會：保險費率非固定 依經驗率好壞調漲或調降

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（中央社記者張璦台北18日電）立委質疑保險商品銷售前程序作業準則修正後，放寬業者調漲保費；金管會澄清，保險商品費率本就非固定，業者會依保險商品實際經驗發生率惡化或改善，調漲或調降費率。

民進黨立委蔡易餘今天表示，金管會去年9月通過對宏泰人壽違反法令的處分案，認為「薰衣草醫療健康保險附約」續保保費調漲部分，欠缺合理性、公平性，因此對其開罰新台幣120萬元，今年3月也修改「保險商品銷售前程序作業準則」。

蔡易餘指出，修改後卻放寬保險業未來若符合4要件即可調高費率，等於是替保險公司大開省錢後門，侵蝕保戶權益，金管會應檢討相關規定。

面對質疑，金管會提出4點說明澄清。首先，今年3月份修正「保險商品銷售前程序作業準則」，是針對保單條款本就有約定費率可調整的個人健康險及傷害險，強化調整費率的消費者保護措施。

其次，保單條款本就有約定費率可調整的個人健康險及傷害險商品，此類商品費率並非保證，保險公司原本即可依保單條款約定，每年按續保當時新費率及被保險人年齡，重新計算保費，並非本次修法後始可調整。

第三，鑒於有壽險公司在調整費率過程中發生缺失，為避免業務員招攬前述保險商品時，未清楚對客戶說明商品費率未來可能調整及非保證等特性，致調整費率時引發保戶爭議，金管會今年3月修正準則，增訂保險業調整費率前應辦理的強化措施。

第四，強化措施部分則包括3大項，第一，要求業務員招攬新契約時，應充分向客戶說明商品費率未來可能調整；第二，保險業應於費率調整前擬訂應向要保人說明的費率調整內容，例如新費率、費率調整理由、以新費率計收之時點等；第三，於以新費率計收保費的3個月前，通知要保人前揭費率調整內容，充分向要保人說明等。

金管會指出，本次修法也要求保險業就保險商品實際經驗發生率惡化，致費率不適足情形，或因實際經驗發生率改善致費率偏高情況，應至少每半年檢視一次並研擬具體因應措施。

保險業一旦啟動費率調整機制，金管會將要求保險業列管定期檢討費率，若日後經驗發生率改善，保險業也須調整費率，因此不會發生只調漲費率，而不調降費率的情形。 （編輯：林淑媛）1110518