台股利空暫歇 法人：短線有望挑戰16500點關卡

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股走揚帶動台股今天開高走高大漲240點，逼近16300點關卡。法人認為，台股短期利空出盡，明天有望挑戰月線反壓；若美股持續走揚，將為電子股挹注信心，支撐台股挑戰16500點。

台股今天開高震盪走高，盤中在電子、金融股強勢下一度突破16300點整數關卡，加權指數終場大漲240.77點，以16296.86點作收，漲幅1.5%，成交值新台幣2340.93億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時表示，電子股今天漲勢不如金融股強，研判可能是在觀望美股今晚有無回檔修正可能性；如果美股持續走揚，有望為市場挹注信心，激勵台股電子股表現，進而再往上漲。

兆豐投顧協理黃國偉指出，金融股今天表現強勢是對先前跌深的反彈，不過就資金面來看，今天有7成資金重回電子股，顯示電子股仍是支撐台股扭轉盤勢的主力，加上美國聯準會（Fed）升息、上市公司公布第1季財報及4月營收等利空因素告一段落，為反彈帶來支撐，預料台股明天挑戰月線「沒問題」。

黃國偉提到，台股挑戰月線16393點反壓，過程難免動盪，但近期美元指數從高點往下回檔、美國公債殖利率滑落，透露市場對緊縮貨幣帶來的恐慌已經逐漸緩和，預料台股這波漲勢有望維持到6月初，且後市還有機會向上挑戰16500點整數關卡。（編輯：張良知）1110518