更多編輯台推薦新聞：
台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎
文化

台灣小提琴家董奕纖三重奏成軍2年 奪波蘭室內樂大賽首獎

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資買超111.9億元 與投信同步加碼聯電

2022/5/18 19:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）台股今天漲逾200點，指數終場守穩16200點整數關卡。外資今天轉買，買超集中在電子股，並與投信同步加碼聯電，為外資連11個交易日買超聯電。

台股今天開高震盪走高，盤中在電子、金融股強勢下一度突破16300點整數關卡，加權指數終場大漲240.77點，以16296.86點作收，漲幅1.5%，成交值新台幣2340.93億元。

今天三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超92.62億元。自營商賣超30.18億元，投信買超10.9億元，外資及陸資買超111.9億元。

外資買超前10名中，群創為買超第1名，昨天賣超1.7萬張，今天則反手買超7.3萬張；另外，聯電持續受外資青睞，今天買超2.2萬張，總計11個交易日以來買超聯電15.5萬張；鴻海、華邦電、友達分居買超第3至第5名；此外也買超7489張力積電，為連5買。

外資賣超部分，中信金、元大滬深300正2居賣超前2名，分別賣超逾1萬張；金融股包含玉山金、元大金、開發金、新光金皆為外資賣超前10名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華邦電為投信買超第1名，買進1969張；另外投信今天也買進1234張聯電。長榮航、長榮則位居投信賣超前兩名，其餘包含中鴻、裕民、仁寶、中鋼及華航在投信賣超前10名。

法人認為，近期外資空單轉多單，外資在賣現貨時，期貨仍維持在一萬口內，顯示外資無明顯偏空，預料外資近期並非看壞基本面，而是朝避險方向操作，預估外資短期內明顯偏空機會低，為市場增添反彈力道。（編輯：黃國倫）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族