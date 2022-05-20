鈺鎧每股20元掛牌上櫃 早盤漲幅16.75%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）磁性被動元件廠鈺鎧今天以每股新台幣20元掛牌上櫃，早盤大漲，最高來到23.35元，漲幅16.75%。

展望今年營運，鈺鎧先前指出，今年持續看好電動車、車用電子及網通應用，深耕歐洲市場；車用產品包括磁珠和功率電感，應用在燈頭、胎壓偵測器、天窗、儀表板等，未來3年有機會切入電動車馬達驅動器，預估今年第4季車用占比有機會超過4成。

展望訂單能見度，鈺鎧指出，訂單能見度可看到今年第4季，部分車用訂單已下單到明年5月至6月。

法人指出，鈺鎧已打進美系網通晶片大廠，客戶下單大型大電流電感，將用於5G基地台專案；晶片磁珠獲得台灣電子代工服務（EMS）大廠網通產品需求訂單，鈺鎧電感產品將用於3C與電視產品，今年開始出貨。

在產能布局，鈺鎧去年已擴增5條濕式產線，加上原有12條濕式產線將擴大至17條濕式產線。

法人預估，鈺鎧今年產能擴充幅度約30%，今年業績可成長近20%，今年獲利可大增6成，今年每股純益可超過2.5元。

鈺鎧主要產品包括積層式晶片磁珠、積層式晶片電感、高頻陶瓷晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等，去年磁珠產品業績占比約75%，電感占比約20%。

鈺鎧第1季合併營收1.9億元，創歷年單季新高，單季稅後獲利2063萬元，每股稅後純益0.61元；鈺鎧4月自結合併營收5769萬元，較去年同期減少7%，累計今年前4月自結合併營收2.47億元，年增4.1%。（編輯：楊凱翔）1110520