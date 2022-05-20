股匯雙漲 新台幣收29.655元逾2週新高
2022/5/20 18:06（5/20 18:12 更新）
新台幣兌美元20日收盤收29.655元，勁揚1.14角，收在逾2週新高。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北20日電）台股大漲站回16100點關卡，匯市今天在外資買超與出口商拋匯支撐下，新台幣兌美元今天收盤收29.655元，勁揚1.14角，收在逾2週新高，台北及元太外匯市場總成交金額14.86億美元。
美股四大指數持續拉回修正，台股今天由台積電領軍上攻，終場上漲124.53點，以16144.85點作收，重新站回16100點關卡。三大法人也同步買超，自營商買超2.35億元，投信買超16.85億元，外資及陸資買超71.88億元，合計買超91.08億元。
外匯交易員表示，外資今天買超台股，加上出口商也進場拋匯，帶動新台幣走揚；新台幣兌美元今天開盤價為29.730元，最高29.632元、最低29.730元，最後收29.655元，升值1.14角。
新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值1.52角或0.51%，週線終結連8黑。
外匯交易員表示，美元指數拉回，亞洲貨幣今天多數走揚，不過市場也擔心停滯性通膨陰霾籠罩美國，新台幣短期仍會是偏弱整理，後續仍要關注外資動向與台股走勢。（編輯：潘羿菁）1110520
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