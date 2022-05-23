仁寶：未來5年發展生技醫療等領域 打造兆元產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北23日電）筆電代工廠仁寶致股東營業報告書今天出爐，董事長許勝雄說，今年除了挑戰營收持續成長，也把獲利提升當做重要目標，未來5年大策略是運用台灣的資通訊技術發展生技、醫療、長照領域，打造下一個兆元產業。

仁寶2021年合併營收逾新台幣1.23兆元，年增18%，整體5C相關電子產品總出貨達到1.19億台；去年營業利益133.49億元，年增16%；因業外收益穩定，加上處分中國昆山廠房的不動產利益貢獻，歸屬母公司業主稅後淨利達126.33億元，年增35%；每股盈餘2.9元，創下近10年來新高。

許勝雄在營業報告書中表示，去年仁寶筆記型電腦業務快速成長，後疫情時代筆電使用情境更加多樣化，需要投入更多產品開發服務。在多元化業務方面，仁寶過去積極投入的幾項新事業例如伺服器、車用電子、5G解決方案、物聯網應用裝置、智慧醫療等，隨著技術進步與市場發展，對仁寶已有穩定貢獻。

仁寶進行多項全球營運上的新布局，去年越南二廠順利完工，並與集團兄弟公司金寶（2312）在泰國展開生產合作，更在美國印第安納州新增生產據點，加速車用電子產能的擴展。

許勝雄指出，面對氣候變遷帶來的環境衝擊，仁寶將循環經濟納入產品設計，從材料選用到妥善規劃回收拆解流程，使資源更有效率的被運用。在生產端，仁寶積極推動各生產據點的減廢行動，提升再生能源使用，以達到淨零排放。

展望未來整體布局，許勝雄表示，仁寶除了穩固既有事業外，將延續過去幾年的大方向，加速新事業擴展。尤其在生技醫療領域，隨著資通訊產業在電腦運算能力增強、人工智慧、5G通訊技術的發展，更能以智慧醫療科技幫助目前在醫療端所面臨的問題，未來在智慧醫院相關的硬體設施、軟體平台、甚至是人工智慧發展的精準醫療，都將是仁寶積極拓展的領域。

他也提到，隨著人類平均壽命延長、老化腳步加快，台灣進入高齡社會，對於醫療的長期照顧服務需求也會增加，仁寶未來在健康照護領域將投入更多資源。運用台灣資通訊產業累積的技術實力來發展生技、醫療、長照領域，進而打造下一個兆元產業，將是仁寶未來5年要發展的大策略。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許勝雄強調，今年儘管全球經濟與產業變化仍有許多挑戰，仁寶依然充滿信心、做好準備，除了在營業額持續挑戰成長外，更把獲利提升做為重要目標。

他說，雖然產業缺工、缺料、缺電的議題仍在，加上美中貿易問題，但仁寶已主動和客戶一起推動多項新措施，加上數位化、自動化、團隊化的持續推進，希望今年能往前再邁進一步，讓仁寶的成本及效率更能面對環境市場的挑戰。（編輯：張均懋）1110523