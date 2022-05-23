沙國願景2030計畫 台灣電動車業者搶占灘頭堡

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成運汽車19日參加由沙國工業及礦產資源部舉辦的MIM Exhibition，並由成運汽車董事長吳定發（前排左3）向工業及礦產資源部部長科拉耶夫介紹成運電動巴士的優勢。中央社 111年5月23日

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（中央社台北23日電）沙烏地阿拉伯啟動「沙烏地願景2030」計畫降低對石油輸出的經濟依賴，倡導零排放大眾交通系統成為重點指標，其中，來自台灣的電動車業者在全球知名業者競爭下脫穎而出，協助建立沙國電動巴士生態鏈。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2016年公布「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）計畫，除鎖定工業製造、再生能源、觀光、醫療等產業，也提倡綠色轉型、提升工作機會、推廣大眾交通等政策。

參與這項計畫涵蓋全球知名大廠，而成運汽車（Master Bus）是唯一來自台灣的電動車業者。成運汽車於2021年與沙烏地國際沙工業村公司（Saudi International Industrial Village Company）簽署合作協議書，今年5月獲能源部邀請到利雅德的數位城市（Digital City）總部拜訪。

成運汽車董事長吳定發表示，台灣業者不僅提供電動巴士及製造技術，也有全面的全方位解決方案（Total Solution），研擬最佳的電動巴士導入方案，協助沙國淨零碳排，實現綠色轉型。

他認為，台灣業者的進駐能相繼帶動諸如電力供應、充電系統、車隊營運管理、售後維修、料件供應等完整電動巴士生態系到沙烏地阿拉伯，改善市區大眾交通、校車通勤，更要服務每年9百萬的朝覲旅客自吉達到麥加的交通接駁系統。

沙國工業及礦產資源部長科拉耶夫（Bandar bin Ibrahim AlKhorayef）也肯定台灣業者設廠規劃及商業提案，更期待將供應鏈一起帶入沙烏地阿拉伯延布工業區設廠。

駐沙烏地阿拉伯代表鄧盛平強調，台灣電動車業者進軍沙烏地阿拉伯投資，備受皇家委員會及沙國政府機關高規格禮遇，盼台灣優秀的產品及系統，協助沙國綠色轉型、人員培訓、培植電動巴士生態鏈。（編輯：周永捷）1110523