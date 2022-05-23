國產署9宗地上權招標總面積2.58公頃 7/18開標

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（中央社記者張璦台北23日電）財政部國產署今天公告9宗國有地招標設定地上權，合計面積2.58公頃、權利金底價新台幣14億4601萬元，其中4案為新案，包含高雄市鹽埕區、鄰近駁二藝術特區的逾千坪土地，備受矚目。

國產署今天召開例行記者會，公告9宗精華區國有地招標設定地上權，分別位於台中市、高雄市各3宗，桃園市、苗栗縣、台南市各1宗，合計面積2.58公頃、權利金底價14億4601萬元，將於7月18日開標。

國產署指出，這批標的屬於首次公告者共4處，包含面積約1336坪的高雄市鹽埕區土地，使用分區屬第三種商業區，底價3.15億元，四面臨路完整街廓土地，且位於高雄駁二藝術特區，觀光人潮熱絡。

另一筆台中市梧棲區土地，屬第四種住宅區，面積約862坪，底價4888萬元，位處梧棲新興開發地區，近梧棲運動公園、梧南國小，距台中港三井OUTLET約2公里，距童綜合醫院約1.5公里。

舊案捲土重來方面，國產署指出，這次公告標的尚有高雄市前鎮區土地，面積約1772坪，屬第三種住宅區，鄰近五甲公園、捷運凱旋站、凱旋青年觀光夜市、夢時代百貨。高雄市三民區土地，面積約670坪、屬於第四種住宅區，鄰近中都濕地公園、愛河及高雄美術館，公共設施完善，生活環境佳。

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另外，國產署表示，台中市大甲區土地及東勢區土地，前者為商業區土地，後者為住宅區，區位條件亦佳，且近期已有潛在廠商洽詢招標時程，上述兩個標的底價都比前一次公告招標時，有所調升。

國產署進一步說明，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整的年息率為1%，地租不隨申報地價調整的年息率為2.5%，地上權及地上建物可以辦理一部讓與。（編輯：趙蔚蘭）1110523