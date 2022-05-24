經部公布地熱發電獎勵辦法 每案探勘獎勵最多1億

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台灣極具地熱潛能，經濟部20日公告「地熱能發電示範獎勵辦法」，能源局今天說明，目的除鼓勵地方政府推動地熱專區，也分攤業者探勘風險，每案獎勵經費上限新台幣1億元。

因應2050淨零碳排目標，經濟部著手能源轉型，作為重要基載綠能的地熱，是重要前瞻能源之一，為鼓勵業者投入開發，經濟部於20日公告「地熱能發電示範獎勵辦法」。

能源局今天透過新聞稿說明，本辦法共分招商獎勵及探勘獎勵，招商獎勵對象為地方政府，由經濟部提供資源，協助地方政府完成地熱發電招商推動及輔導相關作業；探勘獎勵對象則是地熱開發業者，以補助方式協助分攤地熱探勘風險。

能源局表示，招商獎勵是參考宜蘭清水地熱電廠的成功經驗，為使地方政府完善規劃地熱專區的場址、招商、評選及後續電廠建置履約管理等作業，提供每案獎勵經費上限新台幣300萬元；同一獎勵對象每年以申請1案為原則，計畫執行期程以4年為限。

探勘獎勵部分，考量地熱電廠前期探勘風險高，政府分攤業者探勘風險，獎勵項目包括地質、地球物理、地球化學等地表調查，以及鑽鑿、套管、產能測試等，提供每案獎勵經費上限1億元，並以業者探勘費用的50%為獎勵上限；同一獎勵對象以申請1案為原則，計畫執行期程以5年為限。

能源局說明，本辦法申請期限自辦法生效日起至114年12月31日下午5時止，採隨到隨審方式進行，歡迎地方政府及業者踴躍提出申請。

經濟部強調，台灣能源98%來自進口，提升能源自主及多元化非常重要，尤其台灣位於太平洋火環帶，具有地熱潛能及發電利用的先天優勢，將持續穩健推動地熱能開發，盼帶動創新綠色經濟、促進當地就業及永續發展。（編輯：翟思嘉）1110524