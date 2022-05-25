水利署導入碳預算管控 提升公共工程減碳力道

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經濟部水利署透過碳預算管控機制，調整工程採現地取材、綠色工法，減少混凝土用量，以達到減碳效果。（經濟部水利署提供）中央社記者曾智怡傳真 111年5月25日

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（中央社記者曾智怡台北25日電）因應淨零減碳目標，經濟部水利署率先自工程預算編列開始即導入「碳預算管控」，自行開發碳排量計算程式，從而在工程的規劃、設計、施工、營運各階擬定減碳策略，有助大幅提升公共工程減碳力道。

水利署今天透過新聞稿說明，所謂「碳預算管控」管理機制，首先透過工程預算的編列掌握整體工程的碳排量，再依據工程預算碳排計算結果，進一步訂定分期減碳目標，短期規劃於2022年與2023年分別較基期（2019至2021年平均排放）減少20%與30%工程碳排量。

中期於2030年減少40%工程碳排，長期則於2050年減少50%工程碳排，再搭配營運管理作為，達成淨零排放。水利署指出，在明確的碳排數據及目標設定下，導入水利工程減碳總量管制，要求各單位於工程預算編列階段，總體管控工程碳排，將有效升級工程減碳力道。

水利署官員解釋，等於在預算編列的同時，就會計算碳排量，再根據設定的減碳目標，透過現地取材、植樹固碳等方式，在工程的各階段落實減碳。

水利署說明，公共工程的生命週期包含規劃、設計、施工、營運等各階段，減碳策略包含規劃階段的低碳工法選用；設計階段的綠色經費規範，以及使用低碳或在地的替代材料；施工階段的自動及高效率機具與材料規範；營運階段的設備節能運用、太陽能與小水力開發等。

水利署表示，全球為達成淨零排放目標，歐盟、英國等已開始在政府預算中導入碳排影響評估，韓國也規劃於2023年開始導入「溫室氣體減排預算檢核」，針對國家重大計畫與大型開發計畫，於預算編制階段，即分析對溫室氣體排放影響。

水利署補充，為推動嶄新的碳預算管控機制，水利署人員自主研究參酌BSI PAS 2050及ISO 14067概念，建立各工項碳排係數，自行開發碳排量計算程式，未來將進一步思考如何再強化施工營運階段的減碳作為。

水利署提到，經濟部長王美花要求經濟部所屬單位以水利署為標竿，全面導入淨零管理機制，升級工程減碳力度。（編輯：林興盟）1110525