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股匯雙漲 新台幣站回29.5元價位收創近3週新高

2022/5/25 18:47（5/25 18:56 更新）
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台股25日收漲逾百點，新台幣匯率收盤收在29.556元，升值6.6分，創下近3週的新高紀錄。（中央社檔案照片）
台股25日收漲逾百點，新台幣匯率收盤收在29.556元，升值6.6分，創下近3週的新高紀錄。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北25日電）國際美元續弱，加上台股吹起反攻號角，今天終於上演股匯雙漲的戲碼，不只台股收漲逾百點，新台幣匯率也成功收復29.5元價位，收盤收在29.556元，升值6.6分，創下近3週的新高紀錄。

儘管美股漲跌互見，台股今天在電子及航空雙雄凝聚多頭買氣下，指數開高走高，終場上漲140.4點，收在16104.03點，站上16100點整數關卡。

外匯交易員指出，外資轉賣為買，加上台股走揚、美元續弱、出口商月底拋匯潮出籠，均支撐台幣重返29.5元價位；新台幣兌美元今天開盤價為29.620元，最高升抵29.526元、最低29.620元，台北及元太外匯市場總成交金額則為11.44億美元。

外匯交易員分析，先前新台幣貶勢較重，促使出口商惜售心態愈來愈濃厚，多要等到29.750、29.800元價位才出手，但隨著國際美元漲高回落，亞幣貶勢暫時告終，新台幣也回到區間整理；不過外資動向仍是牽動股匯市的關鍵力道，必須持續關注。（編輯：潘羿菁）1110525

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