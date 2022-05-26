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淨零碳排2/45

日月光投資2.5億設立社企 落腳楠梓科技產業園區

2022/5/26 18:38
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（中央社記者曾智怡台北26日電）經濟部加工處今天表示，投資審查小組核准通過日月光投控，在楠梓科技產業園區設立日月光社會企業股份有限公司，總投資金額約新台幣2.5億元，將設置綠能低碳示範園區、投資員工長者日照中心等，落實企業永續發展。

經濟部加工處今天發布新聞稿表示，因應少子高齡化社會及全球暖化危機來臨，加工處積極開拓智慧醫療、綠能永續及體感科技等各領域產業鏈結，而日月光投資控股股份有限公司為響應政府政策方針，發揮企業社會正面影響力，設立「日月光社企公司」，擬應用創新的商業運作模式，落實企業永續發展、促進社會關懷、解決環境問題。

加工處指出，日月光社企公司有3大營運重點，一是與地方政府合作設置綠能低碳示範環境，展現日月光集團對淨零碳排目標的重視與實踐；二是擬尋找合作廠商，將封裝測試過程產生的廢棄物轉換為文創商品，除解決環境問題，也形塑科技業的不同形象。

三是投資設置員工長者日照中心。加工處表示，台灣邁入老年化社會，員工在上班之餘仍需照顧長者，為讓員工能更安心工作，並提高認同度以利優秀人才留任，擬評估於日月光社企公司關係企業據點，如高雄楠梓、桃園中壢、南投草屯、新竹市、台中潭子、彰化和美，設置日照中心以照顧員工長輩。

加工處表示，面對國際減碳趨勢，企業掌握能源效率將迎來低碳轉型機會，科技產業園區也順應國際標準制度，提供企業節能減碳的人才培育、諮詢、診斷，輔導企業提出具體解決方案。（編輯：林克倫）1110526

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