股匯不同調 新台幣連2升收創近1個月新高

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）台股走疲，但新台幣匯率走出自己的路，在國際美元續弱、出口商拋匯支撐下，連續2個交易日走高，今天收盤收在29.505元，升值5.1分，創下近1個月的新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額為13.88億美元。

美股回神，四大指數收紅，台股今天卻是開高震盪走低，盤中電子、航運、金融族群熄火，指數翻黑，午盤過後跌勢擴大，終場下跌135.2點，收在15968.83點，再度跌破「萬六」關卡。

雖然台股不夠力，新台幣匯率升勢延續，外匯交易員指出，國際美元偏弱整理，外資賣超台股但匯出力道不強，又有出口商月底進場拋匯的力道支撐，新台幣一早以29.560元開盤後，匯價旋即走高、攻破29.5元價位，最高升抵29.464元，再創盤中波段高點，而後持續偏升整理，終場收在近1個月的高點，成交量能也略有放大。

外匯交易員進一步分析，美國聯準會最新公布的會議紀錄內容大多符合市場預期，金融市場未出現太大波動；隨著美元漲高回落，新台幣匯率也止跌回穩，在出口商拋匯支撐下，短線應於29.4元至29.7元的區間整理。（編輯：潘羿菁）1110526