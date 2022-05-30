外資大買275億元 加碼晶圓雙雄、金融股

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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天開高走高，指數終場大漲344.4點，站上16600點關卡，新台幣同步揚升，升值2.06角。外資買超台股金額擴增至新台幣275.82億元，三大法人合計買超339.12億元。

美股上週五收高，台股在電子、金融及傳統產業股全面上揚帶動下，加權指數大漲344.4點，收在16610.62點，漲幅2.12%，成交值擴增至2560.35億元，為12個交易日來最大量。

台北外匯市場新台幣兌美元收在29.144元，升值2.06角，成交金額14.42億美元。

三大法人同步買超台股，合計買超新台幣339.12億元；其中，外資及陸資買超275.82億元，買超金額創3月18日以來新高，自營商買超33.39億元，投信買超29.91億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超前10名以電子及金融股居多，有台積電、聯電、欣興及群創4檔電子股，有中信金、新光金及永豐金3檔金融股。

在外資買超推升下，台積電股價彈升至547元，大漲17元，市值增加4408億元，攀高至14.18兆元，並貢獻大盤指數約141點。

聯電股價收在51元，上漲0.8元，漲幅約1.59%；欣興收在213元，上漲11.5元，漲幅5.7%；群創收在14.15元，上漲0.2元，漲幅1.43%。中信金股價上漲1.87%，新光金揚升3.46%，永豐金上漲0.56%。

外資其餘買超前10名還有元大台灣50反1、長榮航及國泰智能電動車；其中，長榮航股價收在34.2元，上漲3.95%。

外資賣超陽明最多，達8789張。陽明股價相對疲弱，收在127元，下跌0.78%。外資其餘賣超前10名還有中鋼、開發金、華新、華孚、富邦越南、大聯大、期街口布蘭特正2、鴻準及可成。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，市場氣氛逐步好轉，預期台股後續可望維持盤堅走勢，包括電子、金融與傳產類股都有機會輪動。（編輯：趙蔚蘭）1110530