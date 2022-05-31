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低接買盤進場 台股盤中跌幅收斂

2022/5/31 10:55
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（中央社記者韓婷婷台北31日電）美股休市，短線急漲超過600點的台股今天遭逢短線拔檔賣壓，指數一度下跌超過100點，跌破16500點，所幸買盤及時低接，中場過後跌幅有收斂的跡象。

截至10時50分，加權股價指數下跌15.93點、為16594.69點、成交值新台幣1258.03億元。

台積電跌幅約1%，占了指數絕大部分跌幅；鴻海、聯發科則率先翻紅。金融股有富邦金、國泰金守在平盤之上，穩住多頭軍心；航空雙雄也翻紅。

分析師表示，MSCI季度調整今天盤後生效，加上即將收5月月線，被動基金在尾盤將進行調整，預計尾盤個股表現將趨於劇烈，不過由於大盤目前站穩月線16165點之上，短線挑戰季線16850點關卡；若日均量回溫至2500至3000億元，反應交投逐步熱絡，有助於多方氣勢延續。

投顧表示，外資連續2個交易日大買超過200億元，是台股將近2個月的修正以來首見，有利指數展開一段向上行情，隨時序即將進入6月，投信以及集團的季作帳行情正式開跑，相關個股具有表現契機，將是接下來的交投重心，後續值得持續留意。（編輯：楊蘭軒）1110531

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