新台幣收29.065元創1個半月新高 5月強漲4.15角

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）熱錢大舉回流，促台灣續上演股匯雙漲戲碼，新台幣匯率在5月最後一個交易日挺進29元整數價位，收盤收在29.065元，升值7.9分，創下1個半月新高紀錄；今天同步收月線，新台幣5月狂漲4.15角或1.43%，終結連4黑。

外匯交易員指出，新台幣匯率5月以來走勢相當戲劇化，月初貶破29.5元重要關卡後，仍一路狂洩，逼得央行出手調節穩匯；不過隨著美元漲高回落、外資信心回籠，股匯市吹響反攻號角，在最後幾個交易日展開攻勢，新台幣匯率更逐步收復失土，於月底最後一個交易日站回29元整數價位。

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新台幣兌美元今天開盤價為29.140元，隨著外資大舉匯入，以及出口商月底拋匯潮湧現，台幣再破29.1元價位，最高升抵29.018元，終場收在29.065元，連續5個交易日走升，且創下1個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆量增至20.23億美元。

外匯交易員表示，月底過後，出口商拋匯力道轉弱，接下來得先關注外資是否持續匯入，若態勢不變，將有助於新台幣續向29元大關靠攏。（編輯：趙蔚蘭）1110531