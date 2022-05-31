36家券商年報申報期限 2022會計年度起縮至75天

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（中央社記者謝方娪台北31日電）金管會擬修法明定公開發行股票券商及金控下證券子公司，自2022年會計年度起，年報申報期限由年度終了後3個月內縮短為75日，共有36家券商受影響。

金管會今天公布「證券商管理規則」第21條、第38條、第69條修正草案及「證券商財務報告編製準則」第11條、第40條修正草案，共有2項修正重點，預告期定為60日。

金管會第一項修正重點是明定公開發行股票券商及金控下證券子公司，自2022年會計年度起，年報申報期限由年度終了後3個月內調整為75日。

金管會證期局副局長高晶萍表示，依目前規定，資本額百億以上上市櫃公司自2022年會計年度起年報公告申報期限將從年度終了後3個月內縮短為75日，為讓監理有一致性規定，此次修法要求公開發行股票的20家券商及金控公司下的16家證券子公司同樣要縮短年報公告申報期限。

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第二項修正重點，金管會將開放券商客戶分戶帳內款項除為客戶辦理應支付款項外，也可依金管會規定，經客戶同意運用於安全且流動性高的金融商品，例如政府債券或國庫券等，或分離存放於其他銀行。

高晶萍指出，考量券商交割專戶客戶分戶帳業務逐年成長，但實務會面臨銀行大額存款限制問題，為活化券商交割專戶客戶分戶帳資金運用以提升資金收益，金管會因此修法，未來券商客戶分戶帳的資金運用將可更彈性。（編輯：潘羿菁）1110531