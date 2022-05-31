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聯準會理事放鷹美股開低 道瓊指數跌逾430點

2022/5/31 22:05（5/31 22:32 更新）
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美國股市31日開盤下挫，道瓊指數下跌超過430點。圖為華爾街路標及紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
美國股市31日開盤下挫，道瓊指數下跌超過430點。圖為華爾街路標及紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約31日綜合外電報導）美國股市今天開盤下挫，道瓊指數下跌超過430點，主因世界油價勁揚和聯邦準備理事會成員發表鷹派談話，市場如今聚焦美國總統拜登和聯準會主席鮑爾稍後的會談。

道瓊工業指數下跌437.69點，或1.32%，來到32775.27點；標準普爾500指數下跌47.37點，或1.14%，來到4110.87點。

那斯達克指數下跌111.79點，或0.92%，來到12019.34點。

由於通貨膨脹不斷升高大傷人民荷包，拜登今天稍後將與聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）會面，討論國內及全球經濟現況。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）昨天表示，聯準會需要繼續大幅升息，直到通膨開始下降為止。

在歐洲聯盟昨天達成對俄羅斯實施部分石油禁運的協議、作為懲罰俄國入侵烏克蘭的一部分後，原油價格應聲上漲。布倫特原油兩個月來首次漲破每桶122美元，西德州中級原油（WTI）維持在每桶117美元左右。（譯者：林治平）1110531

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