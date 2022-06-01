疫情宅在家上網 中華電助資安把關防堵色情內容

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為提供消費者安心上網環境，中華電推出「防駭守門員」，建立安全網路防護網，針對兒少則有「色情守門員」搭配「上網時間管理」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北1日電）COVID-19疫情下，居家辦公及遠距上課人數大增，為提供消費者安心上網環境，中華電推出「防駭守門員」，建立安全網路防護網，針對兒少則有「色情守門員」搭配「上網時間管理」。

中華電表示，「防駭守門員」不需另外安裝軟體，系統會根據資料庫阻攔紀錄，遏阻釣魚網站、勒索病毒及網路駭客攻擊等資訊安全威脅，打造家庭固網及行動上網居家安心防疫的網路環境。

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此外，「色情守門員」及「上網時間管理」為遠距教學打造乾淨的網路使用環境及有效管控上網時間，讓家長可以更放心孩子居家學習及暢遊網路世界。

中華電指出，固網家庭用戶申請中華電信「HiNet防駭守門員PLUS」，在家上網即可同時保障各種設備裝置的資訊安全，阻擋惡意網站連線、勒索病毒，即日起至6月底前申辦年繳方案，限時優惠價每年599元，相當於4.9折。（編輯：楊蘭軒）1110601