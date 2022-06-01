外資變心股匯雙挫 新台幣重貶2.05角

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外資心思難測，前幾天大舉匯入後，1日又轉為匯出，導致股匯雙跌，新台幣匯率重貶2.05角，收盤收在29.270元，終結連5升。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）外資心思難測，前幾天大舉匯入後，今天又轉為匯出，導致股匯雙跌，新台幣匯率重貶2.05角，收盤收在29.270元，終結連5升，台北及元太外匯市場總成交金額量縮至15.655億美元。

美股4大指數收低，台股今天開低震盪，午盤過後電子走跌、金融續弱，航運股撐盤有限，指數反彈後翻黑，終場下跌132.68點，收在16675.09點，一連失守16800點和16700點兩道整數關卡。

隨著台股走弱、熱錢撤出，新台幣匯率也終止連日升勢，今天以29.060元開盤後，匯價持續走弱，接連跌破29.1元、29.2元價位，盤中最低至29.286元。

外匯交易員直言，新台幣匯率5月先貶後升，後面這段時間升值約8角、升勢猛烈，眼見匯市波動加劇，央行再度進場坐鎮，「如果央行沒有守，早就升破29元了」。

外匯交易員分析，原本外資期待股匯兩頭賺，結果央行表態守住29元大關，美債殖利率也出現反彈，外資便不再積極，轉向匯出，使得今天台幣貶幅擴大。

展望新台幣後續走勢，外匯交易員認為，應會在29元至29.5元間區間震盪，因為美國聯準會即將舉行利率決策會議，但先前部分官員鷹派立場略顯鬆動，市場對於升息幅度出現不同預期；近期市場料將偏向觀望，靜待聯準會利率決策出爐，提供新的方向指引。（編輯：趙蔚蘭）1110601