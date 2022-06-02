觀光股撐盤 台股盤中16600點震盪整理

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（中央社記者江明晏台北2日電）美股再收黑，加上台股適逢端午連假前一日，市場觀望氣氛濃，今天早盤一度跌逾130點，隨後跌勢收斂，於16600點附近震盪整理，電子、金融股疲軟，觀光股走勢最為搶眼。

對於通貨膨脹的憂心，繼續影響市場情緒，美國股市3大指數今天再收黑。台股今天開低震盪，早盤指數一度跌逾134.54點，下探16540.55點，隨後跌勢收斂，下跌約60點，指數至16613.82點；盤中在16600點關卡附近震盪，力守5日線約16591點。

至11時左右，台股加權指數下跌94.28點，來到16580.81點，跌幅0.57%，成交金額新台幣1272億元。

觀察類股表現，電子股早盤震盪，盤中跌幅約0.61%，金融股小跌0.12%，觀光股勁揚3.28%，航運上漲0.23%；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數下跌0.02%。

權值股表現中，台積電盤中下跌7元，至542元，跌幅1.28%；鴻海小漲0.44%，至115元，聯發科下跌0.55%，至900元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天早盤疲軟，盤中翻紅，隨後在平盤附近震盪。

解封題材發酵，觀光股今天走勢最為搶眼，航空雙雄強勢，長榮航上漲逾3％、華航漲逾2%。旅行社大漲，雄獅、鳳凰漲幅約6%，易飛網、五福、山富飆漲停；飯店股六福一度逼近漲停，晶華、雲品、寒舍均漲逾2%。（編輯：楊蘭軒）1110602