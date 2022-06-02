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台股本週收紅286點 觀光類股漲5.66%最多

2022/6/2 18:19
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（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所統計，台股今天收在16552.57點，較上週上漲286.35點，漲幅約1.76%，其中以觀光類指數上漲5.66%最大，下跌以貿易百貨類指數跌2.13%最多。

證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數上漲260.45點，漲幅約1.86%，未含電子類指數上漲223.53點，漲幅約1.16%，未含金融電子類指數上漲197.22點，漲幅約1.22%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類新台幣3665.83億元，占全體上市股票交易金額33.73%；航運類1223.49億元，占11.26%；電子零組件類934.15億元，占8.6%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類14.06%、航運類6.42%、觀光類5.03%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額1兆1333.9億元，全體上市股票成交金額1兆867.84億元，股票成交量週轉率2%。

累計今年初開盤迄今共98個交易日，集中市場總成交金額28兆262.93億元，市場日平均成交金額2859.83億元，股票成交量週轉率52.37%，股票日平均成交量週轉率0.53%。

今天全體上市公司總市值51兆4124.37億元，較上週5月27日市值50兆5256.82億元增加8867.55億元，增幅約1.76%。（編輯：張均懋）1110602

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