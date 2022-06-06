美最新就業數據提供Fed升息空間 亞股走勢不一

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（中央社香港6日綜合外電報導）美國最新出爐就業數據超乎預期，提供聯邦準備理事會（Fed）持續升息空間，拖累華爾街股市走跌，同時中國傳出鬆綁防疫封鎖措施消息，獲投資人歡迎，亞洲股市今天走勢分歧。

美國3日公布外界關注的非農就業數據，顯示企業聘雇減緩但新增就業超乎預期後，美股投資人出脫持股。同時越來越多官員透露，聯準會可能持續大幅升息，以遏制通膨。然而，在烏克蘭戰爭、中國防疫封城等因素帶動通膨飆升的情況下，外界憂心聯準會升息恐對美國這個全球最大經濟體帶來打擊。

通膨飆升迫使全球財金首長緊縮貨幣政策，歐洲中央銀行透露，7月將調高利率，這將是歐洲央行10多年來首度升息。

安保資本投資公司（AMP Capital）投資部門主管兼首席經濟學家奧立佛（Shane Oliver）表示：「對市場而言，重要的是央行能不能把通膨壓到可以控制的水準，而不會造成經濟衰退。」

「隨著央行持續緊縮貨幣政策抗通膨、烏克蘭戰爭未止，以及經濟衰退疑慮徘徊不去，股市可能持續見到短期震盪。」

華爾街三大指數上週五全面收跌，其中科技股跌勢最重，亞股今天表現稍佳。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到27915.89點。港股恆生指數收漲2.7%，來到21653.90點。上海綜合股價指數收漲1.3%，來到3236.37點。

至於亞洲其他股市，台北股市今天收揚，雪梨、新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市則是走跌。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110606