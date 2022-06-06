更多編輯台推薦新聞：
重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
外資回頭終結連2月出走 3大原因淨匯入近800億
首頁 / 產經

foodpanda首次收平台費 7日起北北基每單收5元、桃竹3元

2022/6/6 18:42（6/6 18:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外送平台foodpanda 6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起將酌收平台費。（圖取自facebook.com/foodpandaTaiwan）
外送平台foodpanda 6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起將酌收平台費。（圖取自facebook.com/foodpandaTaiwan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北6日電）外送平台foodpanda今天對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起將酌收平台費，北北基每單收新台幣5元、桃竹地區每單收3元，這也是foodpanda首次在台灣收取平台費。

對於foodpanda將收取平台費，外送平台Uber Eats表示，目前沒有計畫收取平台費，將會持續專注帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。

foodpanda聲明指出，未來將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。為感謝用戶諒解與支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

foodpanda指出，國外的外送平台其實已有收取平台費的情形，在台灣則是首次收取，主因營運成本增加，目前與5年前的營運規模不可同日而語，客服、App的維運成本都高於以往，希望能透過平台費反映成本。

foodpanda強調，收取平台費的作法與疫情無關。（編輯：張均懋）1110606

延伸閱讀
3家外送平台交通預防不符規範 罰6萬限期改善foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣外送平台消費爭議 訂餐遭取消不退費最多專題／疫情期間外送滿街跑 收到稅單感嘆又被減薪
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族