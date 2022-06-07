外資減碼電子、金融股 賣超新光金6.9萬張最多

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天開低走低，終場下跌93.08點，收在16512.88點。外資及陸資賣超新台幣159.21億元，除了賣超約6.9萬張新光金，與投信同步賣超聯電。

美股4大指數小漲作收，台股今天表現與美股脫鉤，終場收在16512.88點，下跌93.08點，跌幅0.56%，成交量新台幣1872.26億元，持續呈量縮態勢。

觀察三大法人動向，三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超122.45億元。外資及陸資賣超159.21億元，投信買超16.28億元，自營商買超20.48億元。

外資及陸資今天賣超前10名以金融股為大宗，其中以賣超新光金約6.9萬張居冠，其餘賣超金融股分別為台新金約1.4萬張、開發金約1.3萬張、國泰金約5942張、富邦金約5642張及玉山金約5592張。

外資及陸資賣超前10名中還包含聯電、華新、鴻海、台積電，分別被賣超約1.9萬張、1.58萬張、6428張、5588張。

外資及陸資買超方面，以元大滬深300正2加碼8455張最多，買超陽明約5664張居次，其餘買超個股依序為國泰智能電動車、東陽、友達、慧洋-KY、富邦上証正2、華航、致伸及正文。

投信今天買超以加碼大聯大2961張為最多，買超華通2905張居次；賣超方面，則以減碼中鴻3224張居冠，聯電2078張居次。（編輯：張均懋）1110607