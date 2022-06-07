仁寶智慧照護布局國際 打入台日合作長照案

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（中央社記者吳家豪台北7日電）代工廠仁寶表示，台南市政府與日本元氣集團所屬子公司台灣元氣村長照社團法人今天簽約合作，攜手仁寶共同建構長期照顧多層級且連續性照顧環境的多元長照中心。

仁寶發布新聞稿說明，急速高齡化、少子化和就業人口都市化等趨勢，造成郊區、偏鄉與農業地區等家庭照顧功能薄弱，也衍生出龐大的智能化醫養護整合服務商機。

自2022年起，仁寶智慧照護布局從國內擴展至國際市場，為達成跨台日合作，仁寶投入了解日本長照文化，將日式照護流程化與資訊化，構建出多機能服務整合體系，並支援長照醫療資源中心。

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「仁寶i照護」是一套為日間照顧及居家服務機構開發的解決方案，整合雲端技術、物聯網、大數據、安全環控、床邊照護偵測和教育平台，提供場域應用給居服、日照和住宿型機構。

仁寶副總經理徐睿鈞表示，仁寶協同跨國場域合作及政府，整合台日跨國多元長照服務內容，期許促進長者健康和緩解長期照護壓力，打造在地長輩能舒適安老的友善環境。（編輯：張均懋）1110607