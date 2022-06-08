股匯不同調 新台幣連5貶收29.52元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）台股大漲157.63點，匯市相對冷清，新台幣午後由升轉貶，新台幣兌美元今天收盤收29.52元，貶0.6分，貶至2週來新低，台北及元太外匯市場總成交金額為12.09億美元。

蘋果（Apple）等科技股領漲，帶動美股齊揚，台股今天由權值股台積電領軍，盤中一度站上16700點整數關卡，隨後漲勢收斂，終場上揚157.63點，收在16670.51點，成交值新台幣2089.93億元。三大法人今天同步買超，合計買超86.64億元。

外匯交易員表示，外資今天有買有賣，出口商在29.5元時有進場拋匯，但整體交易量相對不大，新台幣午後翻貶就陷入狹幅整理；新台幣兌美元今天開盤價為29.55元，盤中最高29.48元、最低29.55元，最後收在29.52元，是連續第5個交易日走貶。

外匯交易員表示，由於美國即將公布消費者物價指數以及利率政策決議下週將出爐，市場等待新的方向指引，新台幣短期會是震盪整理，預料要持續觀察外資動向。（編輯：張均懋）1110608