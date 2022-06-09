投信員工查證券戶簡化申請作業 委托書改概括授權

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（中央社記者潘智義台北9日電）台灣證券交易所今天宣布，為簡化投信投顧員工暨親屬查詢證券開戶及交易資料申請作業，減輕員工逐次填寫、核驗等重複作業，委託書及同意書由原單次授權改為概括授權，自6月20日起實施。

台灣證券交易所新聞稿指出，投信投顧事業員工、員工配偶與未成年子女因經常性查詢證券開戶及交易資料需要，將可自行約定特定授權期間，並請公司內部稽核或法令遵循業務人員核驗文件正、影本是否確實，並出具切結書後，即可於授權期間內不限次數進行查詢。

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同時，日後於授權期間內無須重新填寫委託書及同意書，以簡化申請作業及節省辦理時間，並降低重要資料遺失風險。相關申請書件及附件表單將建置於證交所官網，自6月20日起適用，投信投顧事業員工可自行下載使用。

另外，證交所表示，申請人也可利用證交所網站的「投資人個人資料查詢系統」，以「網路查詢」方式申請開戶、委託或成交等明細表，成年人具備「自然人憑證」或「證券下單憑證」，未成年人具備「證券下單憑證」，即可註冊，不僅快速、安全、便利、確實掌握其個人跨市場及證券商整合性資訊，改善目前人工申請作業的繁瑣情況。（編輯：楊凱翔）1110609