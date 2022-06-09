大立光強勢 台股力守16600點下跌49.17點

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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天震盪走低，指數終場仍力守16600點關卡，下跌49.17點。航運類股指數重挫逾2.6%，表現疲弱，大立光股價走高，電子股指數小跌0.24%，為撐盤要角。

台股加權指數收在16621.34點，下跌49.17點，跌幅0.29%，成交值新台幣1942億元。

慧洋-KY於8日除息，每股配發5.5元，股價表現疲弱，面臨貼息窘境，影響市場信心，長榮、陽明與萬海股價同步走跌，航運類股指數下挫逾2.6%，表現相對疲弱。其餘傳統產業股呈現小幅漲跌局面。

電子股呈現漲跌互見局面，台積電董事長劉德音預期今年營收可望成長30%，並表示產能還是非常滿。只是受費城半導體指數重挫影響，台積電股價走跌，不過仍收在新台幣541元，下跌3元，市值力守14兆元。

大立光看好下半年營運可望優於上半年，並預期車用鏡頭出貨量比去年好，股價震盪走高，收在1835元，上漲50元。整體電子類股指數小跌0.24%。金融類股指數下挫約0.76%，表現弱勢。

分析師王兆立表示，市場觀望氣氛濃厚，量能不足，預期台股短期可能維持震盪走勢。美國即將公布消費者物價指數（CPI），結果可能持續牽動美股與台股未來動向，是市場關注焦點。（編輯：潘羿菁）1110609